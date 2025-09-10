الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
مجموعة أرماني الإيطالية: لا بد من استمرار عروض الأزياء بعد وفاة جورجيو أرماني

منذ 4 دقائق
مجموعة الأزياء الإيطالية أرماني

قالت مجموعة أرماني الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن عرضي أزياء إمبوريو أرماني وجورجيو أرماني سيقامان في وقت لاحق من الشهر الجاري كما هو مقرر، رغم وفاة مؤسس الشركة ومديرها الإبداعي في الآونة الأخيرة.

وتوفي جورجيو أرماني الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 91 عاما.

وأكدت المجموعة أيضا افتتاح معرض استعادي للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، وذلك خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

وذكرت المجموعة في بيان “تنظيم عروض الأزياء بشكل منتظم وافتتاح المعرض الذي عمل عليه أرماني حتى النهاية يعكس عزم الشركة على مواصلة إرث الالتزام والاحترام والتفاني في العمل، وهي قيم لطالما اتسم بها السيد أرماني”.

    المصدر :
  • رويترز

