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مجهزة بمسبح وملعب غولف ومهبط للطائرات.. شاهد مزايا أطول سيارة في العالم

13 - مارس - 2022
أطول سيارة في العالم تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أطول سيارة في العالم تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وكالة سند
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أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن دخول أطول سيارة في العالم “الحلم الأميركي” إلى الموسوعة أخيرا بعدما أصبحت جاهزة للعمل عقب رحلة ترميمها التي استغرقت سنوات.

ونشرت الموسوعة على موقعها الإلكتروني قصة “السيارة الحلم” التي دخلت حيز العمل بطول 30.54 مترا، محطمة بذلك لقبها القياسي السابق لعام 1986.

وقالت غينيس “عندما صُمّمت السيارة أول مرة في بوربانك بكاليفورنيا عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ كان طولها 18.28 مترًا (60 قدمًا)، ويحملها 26 إطارا، وكانت بزوج من محركات “في 8″ (V8) في الأمام والخلف”.

وأوضحت أنه في وقت لاحق زاد أوربيرغ طول السيارة إلى 30.5 مترا (100 قدم)، كما أصبحت قيادتها ممكنة من كلا الطرفين.

وأضافت الموسوعة “يتضمن الحلم الأميركي مرافق رفاهية تناسب الملك، منها سرير مائي كبير ومسبح كامل مع لوح غطس، وجاكوزي وحوض استحمام، وملعب غولف صغير ومهبط للطائرات المروحية، وتتسع لأكثر من 75 شخصًا، ومجهزة أيضًا بالعديد من أجهزة التلفاز والثلاجات والهواتف”.

وقال مايكل مانينغ الذي شارك في ترميم السيارة “تم تركيب مهبط طائرات الهليكوبتر هيكليًا على السيارة مع وجود أقواس فولاذية أسفلها، ويمكن أن تحمل ما يبلغ 5 آلاف رطل”.

ونشرت موسوعة غينيس على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر الإمكانات التي تتمتع بها أطول سيارة في العالم، ولحظة تكريم صاحبها ومصممها بعد تسجيل الرقم القياسي الجديد في الموسوعة.

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