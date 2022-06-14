محادثات حول دخول الليدي غاغا في الجزء الثانى من فيلم الجوكر

في محادثات تجريها النجمة العالمية ليدى غاغا، بحيث من المحتمل ان تلعب دور Harley Quinn فى الجزء الثانى من فيلم الجوكر بعنوان Joker: Folie a Deux، ففى الأسبوع الماضى، أكد مخرج الفيلم تود فيليبس، تكملة الفيلم، والآن يُقال أن فيلم الإثارة النفسى القادم سيكون موسيقياً.

ويزعم تقرير نشرته The Hollywood Reporter أن شخصية DC Comics ، التى لعبتها النجمة العالمى مارجوت روبى، فى فيلم Suicide Squad، ستتواجد فى عالم DC مختلف فى Joker 2 عن Robbie’s Harley Quinn.

لم تبرم غاغا، بعد الصفقة مع شركة Warnes Bros للعب الدور، الذى لا تزال تفاصيله طى الكتمان، ومع ذلك، من المعروف أن شخصية جوكر لها علاقة مسيئة مع طبيبها النفسى المعروف أيضاً باسم هارلى كوين، فى المؤسسة العقلية المعروفة باسم Arkham Asylum.

وأعلن المخرج تود فيليبس بشكل رسمى عن جزء ثان من الفيلم الذى سبق وقدمه النجم العالمى خواكين فينكس، فى 2019، وحقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، ونال جائزة أوسكار أفضل ممثل عن أداءه فى الفيلم، فبعد مرور أكثر من عام على انتشار الشائعات حول جزء ثان من الفيلم، أكد فيليبس، الخبر رسمياً، من خلال حسابه على إنستغرام.

وأكد فيليبس أن الجزء الجديد سيطلق عليه Joker: Folie à Deux، حيث نشر فيليبس صورة باللون الأحمر الغامق، وهو اللون الذى يناسب الشخصية الأساسية للفيلم، وفى الصورة الثانية يظهر خواكين فينكس فى صورة بالأبيض والأسود.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل للجزء الجديد حول مصير جوكر، فإن العنوان يعطى فكرة عما قد يأتى، حيث يشير مصطلح Folie à deux، إلى اضطراب توهمى نادر يتشارك فيه شخصان أو أكثر تربطهم روابط عاطفية وثيقة.

فيلم Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم DC، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر، ويضم الفيلم الجديد عدداً هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.