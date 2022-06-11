محامية جوني ديب تكشف حقيقة علاقتهما.. بعد انتشار الشائعات

بعد انتشار شائعات تزعم وجود علاقة بينهما قالت محامية جوني ديب، كاميل فاسكيز، في مقابلة مع مجلة people، إن الشائعات التى تدور حولها مع موكلها جوني ديب هي “متحيزة ضد المرأة”، وفي المقابلة، قالت فاسكويز، التى لديها صديق، إنها سعيدة جداً بعلاقتهما وأكدت أنه من غير الأخلاقي بالنسبة لها مواعدة العملاء، وأضافت قائلة “إنه أمر مؤسف ومخيب للآمال، ولكن فى نفس الوقت، تأتى الشائعات بنوع ما مع المنطقية.. ولا أستطيع أن أقول إننى فوجئت بكل هذا”

وعلي جانب آخر تم طرح دفتر ملاحظات احتفظ به شخص حضر محاكمة التشهير التى أقامها النجم العالمى جونى ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد للبيع بأكثر من 14 ألف دولار، وفقا لموقع “إندبندنت”، حيث احتفظ شخص يدعى لارى فورمان بـ “دفتر الملاحظات السرى”، وكان الرجل قد سافر من ولاية كنتاكى إلى محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرجينيا، وتمكن من الحصول على مقعد فى المحكمة.

وأثناء تواجده داخل قاعة المحكمة دون “فورمان” ملاحظات حول ما يجرى فى المحكمة، مثل ردود أفعال هيئة المحلفين، والتى كانت مخفية عن البث فى قضية عامة للغاية.