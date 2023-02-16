محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا

كشف حسام لطفي، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

وقال حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج MBC Trending،: شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين، الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم 9 أغاني، والثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا.

وأكد حسام لطفي، على أن شيرين عبد الوهاب حرصت على التأكيد لـ روتانا أنها أنهت الألبوم، موضحًا: شيرين قدمت دعوة لـ روتانا تفيد بإنها إنتهت من الألبوم ودعت الشركة للاستلام.

وأشار حسام لطفي، إلى أن شيرين عبد الوهاب اتخذت إجراءً ضد الشركة التي تسببت في تسريب الأغاني.

كما أكد حسام لطفي، على أن شيرين غير مسؤولة عن هذا التسريب، وأضاف: للأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني.