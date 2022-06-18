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محاولة فاشلة من مانشستر لتعويض دي يونج

منذ 3 دقائق
فرانكي ديونغ

فرانكي ديونغ

"كووورة"
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أجرى مانشستر يونايتد محاولة فاشلة في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض صفقة الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حاول البحث عن خيارات أخرى في وسط الملعب، مع استمرار الصعوبات في صفقة دي يونج.

وأشارت إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر أجروا اتصالات في الفترة الأخيرة مع المالي إيف بيسوما نجم برايتون السابق، بشأن الانتقال إلى “أولد ترافورد”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام نجح في التفوق على مانشستر يونايتد مؤخرا، وحسم صفقة بيسوما بشكل رسمي.

وأعلن توتنهام التوقيع مع اللاعب المالي حتى صيف 2026، وقالت تقارير بريطانية إن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه إسترليني.

وارتدى بيسوما قميص برايتون لمدة 4 مواسم، وخاض 123 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في إحراز 6 أهداف.

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