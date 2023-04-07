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محاولة لاقتحام منزل ميسي في برشلونة.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 3 دقائق
محاولة لاقتحام منزل ميسي

محاولة لاقتحام منزل ميسي

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تعرّض منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة لمحاولة فاشلة من بعض اللصوص لاقتحامه.

فالمنزل الذي يقع في منطقة “كاستيلديفيلس”، تعرّض للاقتحام من جانب بعض اللصوص في ساعة متأخرة من فجر يوم الخميس، غير أنّ المحاولة باءت بالفشل.

ووقعت الأحداث حوالي الساعة الثانية فجرًا ونفذها شخصان مقنعان يرتديان ملابس سوداء، تمكّنا من الوصول إلى حديقة المنزل حيث كانا يتسكعان، ولكنهما هربا قبل وصول الشرطة.

وبحسب شبكة espn فإنّ محاولة الاستهداف حصلت بجوار منزل ميسي حيث لم يستطع اللصان من الوصول إلى منزل النجم الأرجنتيني كونه مزود بحراسة مشددة وكاميرات مراقبة.

هذا ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا النوع من الأحداث للاعب الأرجنتيني، فقبل بضعة أشهر، قام رجلان مقنعان باقتحام غرفته الواقعة في أحد فنادق باريس.

كما قامت مجموعة مسلحة يوم 2 آذار/ مارس الماضي بمهاجمة متجر مملوك لأنتونيلا روكوزو زوجة ميسي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، تمّ القبض على واحد من رجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو، مسقط رأس ميسي، ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي.

وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من ستة أعيرة نارية على السوبر ماركت.

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