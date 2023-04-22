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محرز يقود مان سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 9 دقائق
رياض محرز

رياض محرز

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أحرز رياض محرز ثلاثة أهداف ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على شيفيلد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية، ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

وبعد خروج سيتي من قبل النهائي في آخر ثلاثة مواسم، نجح فريق المدرب بيب جوارديولا الذي يتطلع للفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم، في عبور هذه العقبة بجدارة.

وبدأ شيفيلد، الطامح للصعود إلى الدوري الممتاز، المباراة بقوة لكن محرز افتتح التسجيل لسيتي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وجعل محرز النتيجة 2-صفر في الدقيقة 61، قبل أن يستكمل الثلاثية بعد خمس دقائق مستفيدا من تمريرة منخفضة من جاك جريليش.

وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب ثلاثة أهداف في قبل نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.

وستقام المباراة الأخرى في قبل النهائي بين مانشستر يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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