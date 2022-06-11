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محكمة أمريكية تنهي أزمة رونالدو في قضية "اغتصاب"!

منذ 5 ساعات
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

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رفض قاضٍ أمريكي في مدينة “لاس فيجاس” الأمريكية دعوى الاغتصاب التي رفعتها إحدى السيدات ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد

وكان نجم مانشستر يونايتد قد دفع 375 ألف دولار لامرأة بعد أن ادعت أنه اغتصبها في “لاس فيجاس” عام 2009.

ولكن، الدعوى القضائية التي رفعتها هذه السيدة سعت من خلالها إلى الحصول على تعويضات أخرى، والتي ربما تصل إلى ملايين الدولارات.

لكن القاضية الجزئية الأمريكية، جنيفر دورسي، رفضت القضية واستبعدتها من المحكمة بسبب الطريقة التي تم بها الحصول على الوثائق من جانب محامية صاحبة الدعوى، بحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

وقالت القاضية في عريضة الرفض والمكونة من 42 صفحة: “إن رفض القضية مباشرة يعد عقوبة شديدة رأت اتخاذها، كون رونالدو قد تضرر من سلوك محامية المرأة، ليزلي مارك ستوفال”.

وأضافت: “أجد أن شراء هذه المستندات والاستمرار في استخدامها كان سيئ النية، وهدفه كان الإجحاف برونالدو”.

ولم ترد ستوفال على الفور على قرار القاضية الأمركيية، ولكن يمكنها استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف التاسعة بالولايات المتحدة في “سان فرانسيسكو”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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