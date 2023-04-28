محكمة هولندية تحظر على رجل التبرع بسائله المنوي.. ما قصته؟

أمرت محكمة هولندية (الجمعة 28-4-2023) رجلا قال القضاة إنه الأب البيولوجي لما بين 500 و600 طفل حول العالم بالتوقف عن التبرع بالمني.

وجاء في حكم المحكمة أنه يحظر على رجل هولندي (41 عاما) قالت صحيفة تليجراف إن اسمه جوناثان ماير التبرع بالمني للعيادات. وقد يتم تغريمه 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) عن كل واقعة تنتهك هذا الحكم.

وأمرت المحكمة ماير أيضا بمراسلة العيادات الموجودة بالخارج ليطلب منهم إتلاف أي مني موجود لديهم.

ويأتي القرار بعد رفع دعوى مدنية من مؤسسة تمثل مصالح الأطفال الذين تم إنجابهم من مني ماير والآباء الهولنديين الذين استعانوا بماير كمتبرع.

وتحتج المؤسسة بأن استمرار ماير في التبرع ينتهك حق الحياة الخاصة لهؤلاء لأطفال الذين قد يخشون من دخول علاقات عاطفية بسبب مخاوف من سفاح المحارم أو زواج الأقارب.

وتكشف أول تبرع ضخم لماير في 2017 وتم حظره من التبرع لعيادات الخصوبة في هولندا حيث أنجب بالفعل أكثر من 100 طفل.

لكنه واصل التبرع خارج هولندا بما في ذلك تبرعه لبنك المني الدنمركي (كريوس) الذي يزاول أنشطة على الصعيد العالمي. وواصل ماير أيضا تقديم نفسه على أنه متبرع على مواقع إلكترونية لمطابقة الآباء المحتملين مع المتبرعين بالمني، وأحيانا كان يقدم نفسه باسم مختلف، بحسب صحيفة ألجيمين داجبلاد اليومية.