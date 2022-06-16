محمد الأحمد ينفصل عن خطيبته.. ما علاقة دانييلا رحمة؟

لم يستبعد النجم السوري محمد الأحمد، الذي جسّد دور هادي في المسلسل الرمضاني الناجح “للموت” بجزئيه الأول والثاني، أن تكون مشاهده الجريئة التي قدمها إلى جانب النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، بدور ريم ووجدان، سبباً لانفصاله عن حبيبته التي أبدت غيرتها كما قال في إطار رده على سؤال لإحدى المذيعات عبر”ام بي سي ترايندينغ”.

وبدا الأحمد منفعلاً بعد إصرار المذيعة على معرفة ما هو رأي خطيبته من المشاهد الحميمة التي قدمها مع دانييلا في المسلسل هل انزعجت أم غارت عليه؟ مع العلم أنه حاول التهرّب من الجواب انطلاقاً من عدم رغبته في تناول تفاصيل حياته الشخصية عبر الاعلام.

وعند إصرار المذيعة على معرفة الجواب، أكد الأحمد أنها غارت من دانييلا بقوله: “ايه غارت”، واعترف بعدها أنه انفصل عنها، غير أنه أضاف “لا يوجد في الأساس في حياتي أي أحد”.

إلى ذلك، يطل النجم السوري مرة أخرى في الماراتون الرمضاني المقبل في مسلسل جديد بعنوان “الحجرة” بعد النجاح الكبير الذي أحرزه في مسلسل “للموت”.

وقد بدأ تصوير المسلسل منذ مدة في بيروت تحت إدارة المخرج فادي وفائي، في تجربته الإخراجية الثانية بعد المسلسل الكوميدي “الوصية”، وهو مسلسل عربي مشترك يجسد فيه الأحمد دور البطولة المطلقة إلى جانب مجموعة من ألمع وجوه التمثيل في لبنان وسوريا وأبرزهم عمار شلق، نور علي، رنده كعدي، نهلا داوود، فؤاد يمين وسام فارس وسواهم.

ويبدو أن الجمهور على موعد مع الأحمد في نوع من الإثارة الجديدة نظراً لأحداث المسلسل المشوّقة التي تبدأ بجريمة غامضة لتتفرّع بعدها الأحداث التي تدور حول الانتقام، فيأخذ الأحمد حقّه بيده بناء على القصة التشويقية التي هي من تأليف الكاتب زهير الملا.

ومسلسل “الحجرة” دراما عربية مشتركة من إنتاج “فالكون فيلمز”، وهو من النوع القصير يتألف من ١١ حلقة، وسيعرض في رمضان المقبل على أبرز المنصات.