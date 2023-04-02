محمد رجب: مش بكره الستات وكنت مريض نفسي

علق النجم محمد رجب، على حقيقة ذهابه لطبيب نفسي لمعاناته من مرض نفسي، قائلا: “كلنا تعبانين نفسيا والحياة فيها حاجات كتير يخليك في تناقض وغيره، وفكرة أنك كويس علطول مش هتوصل لحاجة وعندي مشاكل كتير وكنت منظم لأبعد حدود”.

وأضاف الفنان محمد رجب، خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، أنه عكس عاداته المنظمة وأصبح مهمل لأبعد الحدود حتى يوازن بين الطبعين، متابعا: “عكست النظام بالإهمال ووصلت لمرحلة المرض وأنا اللي عالجت نفسي وعملت العكس لحد ما تقبلت الوسط”.

وأشار الفنان محمد رجب، إلى أنه لا يكره الستات كما يشاع عنه، وعلق قائلا: “مش بكره الستات ولا أرفض أخد منهم اوامر وبحب الستات بداية من احترامي لأمي ومين غبي يكره الستات وكل الحكاية أن أول تعيين ليا كنت عرفت ان مديرتي ست فرفضت التعيين وحسيت ان مستقبليا ممكن يحصل حاجة تعمل مشاحنات ومشاكل وشخصيتي وقتها يمكن مكنش عندي استعداد وقتها، وكانت اول تجربة في الحياة العملية وكنت مش مستعد اخد اوردر من ست والعقدة دي اتحلت”.