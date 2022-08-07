محمد رمضان: أستاذ سعيد صالح صاحب فضل كبير عليا

عبّر الفنان محمد رمضان، عن حبه للفنان الراحل سعيد صالح، بسبب تقديمه للجمهور على خشبة المسرح، حينما كان يبلغ رمضان عامه السابع عشر.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من حديث هند ابنة سعيد صالح، عن محمد رمضان، عبر صفحته على فيسبوك، وعلق قائلًا: حبيبتي يا نشوى ووحشتيني يا هند يا بنت الغالي.. أستاذ سعيد صالح الله يرحمه صاحب فضل كبير بعد ربنا لم ولن أنساه وقوفي أمامه وعمري 17 سنة هي أفضل بداية لتاريخي.

وقالت هند سعيد صالح خلال أحداث الحلقة: فطرة بابا كده وعنده ثقة في النفس رهيبة في التمثيل، وزي ما الجيل اللي قبله ساعده زي الفنان عبد المنعم مدبولي شاف إن من حق الجيل الجديد إنه يساعده، ومنهم محمد رمضان، ومحمد رمضان عزاني وجالي ومش بس عزاني هو كان على اتصال لحد فترة قريبة، وكمان محمد رمضان مش بيتكلم في أي مداخلة إلا ويجيب سيرة بابا.

يعد مسلسل المشوار هو آخر أعمال محمد رمضان، ونافس به مع الفنانة دينا الشربيني، في موسم دراما رمضان 2022.

وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسى، سما إبراهيم، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد كمال، كارولين خليل.