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محمد رمضان: أنا الفنان الأعلى أجرا في الوطن العربي

15 - مارس - 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

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نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا على “إنستغرام” يحتوي على مشاهد من تصريحات سابقة له يوضح فيه بأنه أستطاع خلال فترة قصيرة أن يكون الفنان الأعلى أجرا في مصر والوطن العربي.

وأشار رمضان في الفيديو إلى أنه لا يحب البخل، “وأن على الإنسان أن يفعل ما يجده مناسبا في الحياة” وأرفق رمضان الفيديو بجملته الشهيرة، التي يقوم بكتابتها على أي منشور يوثق فيه نجاحاته :”ثقة في الله نجاح”.

وكان رمضان قد احتفل بوصول عدد متابعيه على “إنستغرام” إلى 20 مليونا منذ يومين، شاكرا متابعيه على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ويشارك الفنان محمد رمضان في يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، صورا من مسلسل مشوار المقرر عرضه في رمضان القادم، حيث قام بنشر الصورة الإعلانية للعمل التلفزيوني، حيث يلعب رمضان دور البطولة في المسلسل مع الفنانة المصرية دينا الشربيني.

 

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