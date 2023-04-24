محمد رمضان: عمر الشريف اختارني لأكمل مسيرته

حلَّ النجم محمد رمضان، ضيفاً على برنامج صاحبة السعادة، وتحدث عن علاقته بالفنان الراحل عمر الشريف قائلاً: “مش هنسى إيناس بكر مديرة أعمال عمر الشريف لما قالت لى أنت متأكد من إنك عاوز تكمل عمرك باسم محمد رمضان، وقلت لها اه، وعمر الشريف قال لها وقتها ده أحلى اسم لأن اسم محمد أكتر اسم موجود في مصر واسم رمضان هو اسم أحلى شهر مش هتحسي بيه إلا في مصر”.

وأضاف محمد رمضان: “أنا مثلت مع عمر الشريف 2007 قبل ما يعمل فيلم حسن مرقص بسنتين، وهو رجل عظيم وكان أبويا الروحي، وفى المرحلة دي كان بمثابة طوق نجاة اتحدف ليا وأنا بغرق في بحر اليأس، ومكنتش بشتغل ومفيش دلالة بتقول إنى ممكن أكمل وأنجح، وطلع النجم العالمي يقول أنا اخترته يكمل مسيرتي، وكلامه لم يفيدني على مستوى الشغل، ولكن إداني قوة وحسسني إنى ماشي صح.

ويعرض لـ محمد رمضان خلال الفترة الحالية فيلم هارلي، بحيث يتصدر شباك التذاكر متفوقًا على عدد من الأعمال الأخرى، والتي منها فيلم “يوم 13” لـ أحمد داود، وفيلم ساعة إجابة، وفيلم مغامرات كوكي وغيرها من الأعمال.