محمد رمضان لصوت بيروت إنترناشونال: أعد جمهوري بمسلسل متميز في رمضان

ينشغل النجم المصري محمد رمضان بهذه الفترة بتصوير مسلسله الجديد “جعفر العمدة” الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وعن هذا العمل قال محمد رمضان لـ “صوت بيروت إنترناشونال” مسلسلي الجديد سيكون الأفضل في مسيرتي الفنية وتاريخي الدرامي، لافتاً إلى أنه يفضل دائماً الخروج من نطاق المحلية، وتوسيع قاعدة مشاهديه ومستمعيه وأضاف “أفتخر وأتشرف بالتكريم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنا اليوم كرمت بين أهلي وأحبائي من جنوب مصر، فقد رأيت حب الناس منذ اللحظة الأولى التي هبطت فيها الطائرة أرض مطار الأقصر، وأشكر كل مواطني الأقصر والقائمين على المهرجان لحسن استقبالهم لي، ومنحهم لي فرصة زيارة معبد الأقصر”.

أما بشأن قلة تكريمه في مصر، أجاب: “ما زلت في بداية مشواري الفني، وما زلت أتعلم، وكل عام أنضج في التفكير عن العام السابق، اليوم نلت تكريماً عظيماً من مهرجان الأقصر، وفي الماضي تم منحي جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية عن فيلم (احكي يا شهرزاد)، وربما غداً يتم تكريمي من مهرجانات مصرية أخرى، ما أفعله هو أنني أعمل بكل اجتهاد وإخلاص”.

وحول أعماله الغنائية، أعرب رمضان عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة “نصابة” التي قدمها «دويتو» مع الفنان الجزائري ديدين كانون، قائلاً: “سعيد بالنجاح السريع الذي حققته أغنية (نصابة) والتي قدمتها مع صديقي الفنان ديدين كانون، فالأغنية تجاوزت في أيام عدة، حاجز 5 ملايين مشاهدة عبر موقع (يوتيوب)، وأصبحت تنافس أغنيتي (على وضعنا) التي قدمتها مع الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله محمد عدوية”.

وعن رغبته الدائمة في تقديم أغنيات مع فنانين غير مصريين، قال : “أحب الخروج من نطاق المحلية، وتوسيع قاعدة المشاهدين والمستمعين لي، فأغنيتي القادمة التي سأطرحها خلال عيد الفطر المبارك، سأقدمها مع مطرب برازيلي عالمي”.

وشوّق الفنان المصري جمهوره بعمله الدرامي الجديد «جعفر العمدة» الذي من المقرر أن يُعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023، قائلاً: “أفضل مسلسلين قدمتهما خلال السنوات الماضية هما (الأسطورة) و(البرنس)، ولكن ما أعِد به جمهوري أن مسلسل (العمدة) الذي سيُعرض في دراما رمضان 2023، سيكون نجاحه أضعاف نجاح هذين المسلسلين، بسبب عودة تعاوني مع المخرج المتميز محمد سامي، وثقتي بالله تجعلني دائماً أرى أن أعمالي القادمة ستكون أفضل. فما قدمته انتهى، وعليَّ دائماً أن أنظر إلى الأمام”.

وبشأن موقفه الخيري والداعم للفنان المصري إحسان الترك، وتصميمه على إشراكه في مسلسله الجديد بعد أن خرج الأخير لوسائل الإعلام معلناً بحثه عن عمل، قال رمضان: “(الترك) فنان كبير وقدير، وهو إضافة كبيرة للمسلسل، وأنا سعيد بموافقته على العمل معنا، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعامل فيها معاً، وله منّي كل التقدير والاحترام”.