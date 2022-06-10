محمد رمضان متّهم بتقليد مايكل جاكسون.. ما القصة؟

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو من فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “طنطيط”، حيث ظهر بإطلالة اتّهمه فيها الجمهور بتقليد النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وأكد جمهور رمضان أن محتوى كلمات الأغنية الجديدة لا يختلف كثيراً عمّا قدمه سابقاً، وهو توجيه رسائل لمنافسيه.

ويعيش الفنان المصري حالة انتعاشة فنية بالموسم الصيفي، حيث تتنوع أنشطته ما بين طرح الأعمال الغنائية والسينمائية والحفلات الجماهيرية.

ويواصل رمضان، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “نمبر وان”، الذي ينتمي الى نوعية أعمال الفنون القتالية، ويتعاون خلاله مع المخرج ياسر سامي، والمؤلف أحمد عادل.

وكان آخر أعمال رمضان الفنية هو مسلسل “المشوار”، من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى- جوهر”.