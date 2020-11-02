محمد رمضان يثير الجدل في دبي بعد شرائه أغلى سيارة دفع رباعي

محمد رمضان، النجم الأكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من أكثر النجوم الذين يتلقون انتقادات لاذعة لا يعيرها أي اهتمام، ومن أكثر الانتقادات التي تطال رمضان أنه كثير الاستعراض لممتلكاته الباهظة الثمن لا سيما سياراته الكثيرة ومقتنياته الفاخرة، وأثار رمضان مؤخرا ضجة بسبب صورة على الانستغرام ظهر فيها خلف سيارة، معلقا أنه اشترى سيارة رولز رويز، مع رقم لوحة مميز.

ونشر الفنان المصري محمد رمضان، على صفحته الخاصة في “إنستغرام” صورة له مع سيارته الجديدة، من نوع رولز رويس كولينان، ليثير موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل.

وعلق رمضان على الصورة قائلا “أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكراً الإخوة الأردنيين تامر وعبود أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز”.

وبحسب ما نشره موقع “سي ان ان”، فإن هذه السيارة هي أغلى سيارة دفع رباعي بأسعار تبدأ بـ325 ألف دولار، كما وتصنف على أنها أول سيارة دفع رباعي تنتجها الشركة.

يذكر بأن رمضان يشارك بمسلسل “موسى” المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، فإن محمد رمضان يجسد في أحداث مسلسل “موسى” شخصية السفاح “خط الصعيد”، الذي أثار الرعب في صعيد مصر، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد والمجرمين.

ومسلسل “موسى” سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.