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محمد رمضان يثير الجدل في دبي.. هذه المرة مع فهد!

30 - يونيو - 2021
محمد رمضان

محمد رمضان

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أثار النجم المصري محمد رمضان جدلا واسعا عل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال إجازته في دبي، حيث ظهر في فيديو يسير برفقة فهد، وكان قد ظهر قبل يومين في فيديو يسير برفقة نمر.

وظهر محمد رمضان، يوم السبت الماضي، في مقطع فيديو في مدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون. ونشر الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته “نمبر وان”.

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه “أجمل هدية” من بلده الثاني الإمارات.

وكان محمد رمضان طرح الأسبوع الماضي أحدث أغانيه “ثابت”. وحققت الأغنية الجديدة كما هائل من المشاهدات، وصلت إلى المليون مشاهدة، بعد مرور عدة ساعات فقط، من نشر الأغنية عبر “يوتيوب”.

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