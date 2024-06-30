محمد رمضان يختتم الدورة 19 لمهرجان موازين

اختتم النجم المصري محمد رمضان‭‭ ‬‬في وقت متأخر من مساء أمس السبت الدورة 19 لمهرجان موازين على منصة “النهضة” المختصة في الأغاني الشرقية، بتقديمه عرضا صاخبا بصحبة فرقته الاستعراضية الراقصة.

وتفاعل جمهور موازين مع العرض، كما عبر رمضان عن سعادته بتواجده في موازين.

وصعد إلى المنصة قبل رمضان المغني المغربي”أمينوكس”، الذي قدم مجموعة من الأغاني الشبابية تفاعل معها الجمهور الحاضر.

وعلى منصة “السويسي” قدم النجم الأمريكي كلفان هاريس، عرضا قويا وسط حضور حاشد.

كما غنى النجم اللبناني آدم أشهر أغانيه على مسرح محمد الخامس.

واستأنف المهرجان دورته بعد أربع سنوات من الغياب بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، ووسط دعوة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمقاطعة بسبب الحرب على غزة.

والمهرجان من تنظيم “جمعية مغرب الثقافات” ويعد أكبر مهرجان موسيقي في المغرب والعالم العربي باستقطابه ألمع نجوم الأغنية العربية والغربية. واستطاع المهرجان أن يستقطب أسماء كبيرة في مجال الغناء مثل الراحلين وردة ووديع الصافي بالإضافة إلى صباح فخري وجورج وسوف وماجدة الرومي وشارل أزنفور وألتون جون وجورج بنسون وستينغ وجينيفر لوبيز وغيرهم.