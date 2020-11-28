محمد رمضان يخرج عن صمته … أحضر لحفل غنائي في فلسطين!

يواجه الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان أزمة كبيرة إثر اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي، ما استدعى من نقابة الممثلين إلى توقيفه عن العمل لهذ السنة وتوقيف تصوير مسلسله من قبل الشركة المنتجة.

وبعد فشله في تبرير موقفه، كشف الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم السبت، عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له في فلسطين.

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين”.

وأرفق محمد رمضان مع إعلانه مقطعا مصورا يبين كتابة اسمه بالرمال على أحد شواطئ غزة من جانب معجبيه في فلسطين، مؤكدا أن هذا “شرف كبير له”.

وحاول محمد رمضان إرضاء جمهوره في فلسطين بتغيير صورته على حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي بصورة العلم الفلسطيني.

ويذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية احتفلت بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على “تويتر”: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وصرح الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.