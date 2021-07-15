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محمد رمضان يخلع الحذاء أثناء تكريمه.. “مابقتش أثق في أي جزمة”

15 - يوليو - 2021
محمد رمضان

محمد رمضان

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أثناء تكريمه في مهرجان EMI Gala للأزياء الذي يقام في الإمارات، فاجأ الفنان المصري، محمد رمضان الجميع بتصرف غريب ووثق الفيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وقرر محمد رمضان، خلع حذائه على المسرح قبل توجهه للتكريم كي لا تنزلق قدماه مرة أخرى مثلما حدث في مهرجان الضيافة العام الماضي، قائلا: “من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة”.

وتعرض محمد رمضان لموقف محرج العام الماضي على الهواء مباشرة خلال توجهه لاستلام إحدى الجوائز في دبي، فكان يسير على مسرح مهرجان الضيافة في دبي أئناء توجهه لاستلام جائزته، قبل أن يسقط على الأرض بعدما انزلقت قدماه، وطارتا في الهواء ليقف مجددا ويسير بخطوات بطيئة تجنبا لتكرار السقوط.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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