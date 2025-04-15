محمد رمضان يرد على الانتقادات.. ومن ثم يحذف المنشور

بعد الجدل الكبير الذي حصل بعد اطلالة الفنان المصري محمد رمضان في مهرجان “كوتشيلا” العالمي، خرج رمضان عن صمته ورد، إلا أنه عاد وحذف الرد فور نشره على حسابه في فيسبوك ما أثار التساؤلات.

فقد كتب صاحب “نمبر ون” على “فيسبوك”، مساء أمس، ردا على الإذاعة الإسرائيلية التي علقت على ظهوره في حفل أميركا بملابس تشبه “بدلة الرقص” وقال: “حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وإضافة عليها كيب أسود فرعوني بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أميرکا فرحکم؟”.

إلا أن النجم المصري قام بحذف المنشور بعد فترة، ما حير جمهوره ومتابعيه، متسائلين عن سبب تراجعه المفاجئ..

أتى الرد، بعدما أحيى رمضان حفله ضمن فعاليات مهرجان “كوتشيلا” 2025، ليصبح أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي الذي يقام في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

إلا أنه أثار انتقادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل بعد أن ظهر في الحفل بإطلالة اعتبر الكثيرون أنها تشبه ارتداءه “بدلة رقص”.

كما طالب البعض بمحاسبته على هذا الظهور، ووصل الأمر إلى تقديم المحامي أشرف فرحات، بلاغاً إلى النائب العام.

واعتبر فرحات في بلاغه أن “تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني صارم، من شأنه تشجيع مظاهر الانحلال والتسيب الأخلاقي، ما يتعارض مع جهود الدولة لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الناشئة”.

في حين، أوضح وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور محمد عبد الله، أن الحفل المذكور أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو خارج نطاق اختصاص النقابة. وأكد أن النقابة غير معنية بإصدار تصاريح للحفلات التي تُقام خارج حدود مصر ، موضحًا أن دور النقابة يقتصر على متابعة وتنظيم النشاط الفني داخل البلاد فقط، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

فيما رفض نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي التعليق على أزمةرمضان، مؤكداً أن الأمر خارج عن اختصاص النقابة.

يذكر أن مهرجان “كوتشيلا فالي” من أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، ويقام سنويا في الفترة من 12 إلى 21 أبريل بولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.