محمد رمضان يغني "عربي"

أطلقت شركة يونيفرسال أربيك ميوزيك، الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الموسيقى، الأغنية المُصوّرة “عربي” وجمعت من خلالها النجم العربي محمد رمضان بالنجمين العالميّين Massari وFuture.

شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى فكتب كلماتها إلى جانب Massari ومحمّد رمضان كلّ من Nayvadius DeMun Wilburn ومُصطفى حدوتة وFarghaly Blax، أمّا التوزيع الموسيقيّ للفنّان Massari وScott Storch وMartin “Adium” Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينغ.

“عربي” هي لفتة بصوت النجوم الثلاثة تجمع كلّ الدول العربيّة بأغنية.

يُذكر أنّه تمّ تصوير كليب أغنية “عربي” في الولايات المُتّحدة الأميركيّة وتحديداً في شيكاغو وميامي تحت إدارة المُخرج Juan Felipe Velasquez.

تجدر الإشارة أنّ النجم محمّد رمضان كان قد وقّع عقد إدارة أعمال مع شركة SALXCO، وهي واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم. كما وأنّه كان قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيّة 2023 الذي أقيم في الـ”كوت ديفوار” وسيلتقي الجمهور أيضاً في حفل الاختتام.