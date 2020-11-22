محمد رمضان يفجر الوسط الفني والإعلام العربي بصورة مع فنان اسرائيلي

حالة من الهرج والمرج تسبب بها الممثل المصري محمد رمضان النجم الأكثر إثارة للجدل بكل تصرفاته والذي تعرض خلال مسيرته للكثير من الانتقادات بسبب “غروره” الذي يظهر في صوره، أو من إطلاقه الألقاب على نفسه مثل “نمبر وان” أي “الرقم واحد”.

وفجر رمضان الوسط الفني ووسائل الإعلام المصرية والعربية أمس بعد نشره صورة تجمعه مع فنان إسرائيلي يدعى عمرو آدام، لتتحول الصورة إلى أيقونة بالنسبة للمتحدث باسم “الجيش الاسرائيلي” افيخاي أدرعي الذي نشر الصورة، لتنهال التعليقات المسيئة على محمد رمضان والذي فاجأ الناس برده.

وفي هذا السياق، علق أحد أعضاء مجلس النواب المصري، على ظهور الفنان محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا.

ووصف عضو مجلس النواب المصري، النائب عبدالحميد كمال، ظهور محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، بـ”المخزي”، مضيفا أنه “يتسبب في إصابة الفنان المصري بـ”لعنة التطبيع”، على حد قوله.

وقال كمال، في تصريح مع “المصري اليوم”: “الفنان محمد رمضان تصرف بشكل غير مسؤول، ولم يراعي شعبيته، وتأثيره على الشباب، الذي مازال يعتبر إسرائيل هي العدو الأول للعرب، وأن الحاجز النفسي بين العرب والكيان الإسرائيلي كبير”.

وأَضاف: “محمد رمضان يتصرف برعونة، وغير موفق، ونسي أن شعبيته الكبيرة نتاج حب الشعب المصري له وقبوله في أوساط الشباب، قبل نجوميته وموهبته”، مشددا على ضرورة أن يستبعد الفنان محمد رمضان من المشاركة في أعمال وطنية تجسد بطولات الجيش والشرطة في الفترات المقبلة، لأنها تتطلب مواقف وطنية من الفنان المشارك، والشعب المصري مصدوم في تصرف رمضان غير المسؤول.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي!”.