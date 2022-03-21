الثلاثاء 19 شعبان 1443 ﻫ - 22 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة من مسلسل “المشوار”

منذ 13 ساعة
محمد رمضان

محمد رمضان

A A A
طباعة المقال

يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد مشوار الذي يشارك به فى السباق الرمضاني هذا العام.
وشارك رمضان، جمهوره عبر حسابه على “انستغرام” بصورة من كواليس المسلسل، وكشف عن عائلته خلال أحداث العمل، حيث ظهر ومعه طفل يسمى رحيم، وبجانبه دينا الشربيني التى تجسد دور زوجته “ورد”.


ويجسد رمضان شخصية شاب اسمه “ماهر”، ينتمي إلى طبقة فقيرة، كما تجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية “ورد”، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته.

والمسلسل من بطولة بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

    المزيد من منوعات

    القهوة السوداء
    قريباً استخدام القهوة كأداة حساسة للكشف عن موجات الدماغ البشري
    ضعف الذاكرة
    ماذا تعرف عن فقدان الذاكرة الرقمي أو “تأثير جوجل”؟
    شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب
    بعد انفصاله عن شيرين.. أول عمل فني لحسام حبيب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تعرف على قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022
    راوتر
    اليكم أفضل الحيل لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء
    الدولار
    تزامناً مع إضراب المصارف.. الدولار الأسود يحلّق