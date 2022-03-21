محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة من مسلسل “المشوار”

يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد مشوار الذي يشارك به فى السباق الرمضاني هذا العام.

وشارك رمضان، جمهوره عبر حسابه على “انستغرام” بصورة من كواليس المسلسل، وكشف عن عائلته خلال أحداث العمل، حيث ظهر ومعه طفل يسمى رحيم، وبجانبه دينا الشربيني التى تجسد دور زوجته “ورد”.



ويجسد رمضان شخصية شاب اسمه “ماهر”، ينتمي إلى طبقة فقيرة، كما تجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية “ورد”، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته.

والمسلسل من بطولة بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين