محمد رمضان يكشف تفاصيل جولة النمر المثيرة!

بعد الفيديو الذي نشره محمد رمضان مع نمر ابيض في الامس، شارك الفنان المصري متابعيه اليوم بصورة مع النمر كاشفاً انها من داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وظهر محمد رمضان في الصور الجديدة وهو يرضع النمر من زجاجة حليب أطفال.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وكان محمد رمضان، ظهر أمس السبت، في مقطع فيديو بمدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون، وأرفق مقطع الفيديو الذي نشره عبر “تويتر” بجزء من أغنيته “نمبر وان”.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه “أجمل هدية” من بلده الثاني الإمارات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.