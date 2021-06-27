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محمد رمضان يكشف تفاصيل جولة النمر المثيرة!

27 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 2:49 مساءً
محمد رمضان

محمد رمضان

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بعد الفيديو الذي نشره  محمد رمضان مع نمر ابيض في الامس، شارك الفنان المصري متابعيه اليوم بصورة مع النمر كاشفاً انها من داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وظهر محمد رمضان في الصور الجديدة وهو يرضع النمر من زجاجة حليب أطفال.

وكان محمد رمضان، ظهر أمس السبت، في مقطع فيديو بمدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون، وأرفق مقطع الفيديو الذي نشره عبر “تويتر” بجزء من أغنيته “نمبر وان”.

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه “أجمل هدية” من بلده الثاني الإمارات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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