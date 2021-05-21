محمد رمضان ينعى سمير غانم بطريقة “مثيرة للجدل”

نعى الفنان المصري، محمد رمضان، النجم المصري الراحل، سمير غانم، بطريقة اعتبرها البعض “مثيرة للجدل”.

شارك رمضان على صفحته الشخصية في “فيسبوك” منشور قال فيه: “الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا”، وأضاف رمضان: “أستاذ سمير غانم… أمتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام أتشرف به طول عمري… ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك” .

يظهر النجم المصري الراحل في الفيديو الذي شاركه رمضان وهو يقول باللهجة المحكية في مصر: “نجم الكوميديا في جيل الشباب… محمد رمضان، فظيع لما يعمل كوميديا يكسر الدنيا ويضرب ويعمل… إنسان جميل وقلبه أبيض… لو أخذ خط الكوميديا حيبقى حلو أوي”.

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لكن المنشور تعرض بعد لحظات من نشرة لموجة انتقادات، بعد أن ظهر في الفيديو الراحل سمير غانم يمتدح محمد رمضان، معتبرين أن الفيديو لا يتناسب مع خبر وفاة النجم المصري سمير غانم.