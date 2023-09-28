محمد رمضان حديث الجمهور في مهرجان الفضائيات العربية

خطف الفنان محمد رمضان الأنظار له فور وصوله إلى مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 14، التي أقيمت في أحد الفنادق في القاهرة، حيث ارتدى رمضان بدلة بيضاء وتحتها “تيشرت” شفافة، وظهر بشعر باللون الأصفر.

ومن خلال تصريحات إعلامية، عبر رمضان عن سعادته بحضور هذه الدورة من المهرجان وبتكريمه به قائلا: “سعيد جدا وبوجه الشكر للقائمين على المهرجان لثقتهم ورؤيتهم”.

وتوافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 14، أبرز هؤلاء ماجد المصري، والفنانة رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر، الفنانة رنا رئيس، الفنان أحمد فيهم، وغيرهم.

وكان هناك حضور لافت لبعض النجوم على الريد كاربت منهم الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، والفنان طه الدسوقي وزوجته.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية يعد واحدًا من أضخم المهرجانات في الوطن العربي، حيث يعتمد في جوائزه على تصويت الجمهور، لتحديد من هو الأفضل على مدار العام الماضي، سواء كان في الدراما أو السينما أو البرامج.