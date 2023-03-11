محمد رياض: اشتغلت مدرس كيمياء

قال الفنان محمد رياض، أنه تخرج من كلية العلوم، وكان يحب الكيمياء للغاية، والتحق بقسم الأبحاث والتطوير في إحدى الشركات، ووصل لدرجة أنه اخترع بعض المركبات وأطلق عليها اسمه.

أضاف رياض خلال حواره في برنامج “معكم منى الشاذلي”، أنه عمل في مجال الكيمياء قبل دخول الفن، قائلا: “أنا اخترعت حاجات.. والله العظيم عملت حاجات باسمي قبل ما أسيب الشركة اللي كنت بشتغل فيها، سبتها لأن خلاص مكنش هينفع اكمل عشان التمثيل، وكنت شغال في الأبحاث والتطوير بتاع الشركة”.

أوضح، أنه عند تخرجه امتهن العديد من المهن إلى جانب دراسته في معهد التمثيل، قائلا: “أنا كنت لسه متخرج في كلية علوم وشغال كيمائي الصبح وبشتغل في معمل تحاليل وبشتغل في مدرسة بنات 3 أيام في الأسبوع لكنهم رفدوني”.

تابع: “كنت لسه صغير عندي 22 سنة وشعري أصفر وحليوة وبروح لابس بتيشيرت وبنطلون جينز.. وأول ما دخلت المدرسة لقيت الطابور بقى فيه همس.. بنات بقى كلهم 18 سنة وعمالين بيتكلموا مين ده وبتاع”.