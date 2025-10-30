الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
محمد سامي من الإخراج إلى عالم التمثيل!

منذ ساعتين
المخرج محمد سامي وزينة

المخرج محمد سامي وزينة

فاجأ المخرج المصري الشهير محمد سامي الجمهور بإعلانه خوض تجربة التمثيل في موسم رمضان 2026.

وقال سامي خلال استضافته على قناة “النهار”، الثلاثاء، إنه يشارك في مسلسل يحمل اسم “8 طلقات” وهو أول عمل له كممثل وليس مخرجاً.

كما أضاف: “المسلسل فكرتي، كتبت له المعالجة وكنت سأكتبه وأخرجه كعادتي، إلى أن استقر الأمر في النهاية لأكون بطل العمل لا مخرجه”.

كذلك أردف أن مخرجاً آخر سيقود العمل بدلاً منه، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأكد أنه سيخضع تماماً لرؤية المخرج، كما يفعل كبار الفنانين المحترفين، ضارباً المثل بالفنان أحمد السقا بالقول: “فوجئت به وهو نجم كبير له اسمه في أول تعاون فني بيننا بمسلسل “ولد الغلابة”، حيث تعامل باحترام كبير مع الجميع ملبياً كل التعليمات بمنتهى التواضع”.

من جانب آخر، كشف سامي أنه لم يخض تجربة العمل كمساعد مخرج قبل إخراج أول أعماله، مؤكداً أنه لو فعل لكان تعلم كيفية التصريح لوسائل الإعلام والتعامل مع المشكلات والانتقادات التي توجه له من وقت لآخر.

كذلك كشف أنه كان يتمنى العمل كمساعد مخرج مع مخرجه المفضل طارق العريان وقد سعى لذلك، إلا أن قلة أعمال العريان لم تمكنه من الانتظار طويلاً فقرر ببدء أول أعماله مسلسل “آدم” مع النجم تامر حسني.

يذكر أن محمد سامي كان أعلن في مارس الماضي اعتزاله الإخراج الدرامي التلفزيوني.

إلا أنه تراجع وأعلن في سبتمبر الفائت عن أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل “رد كليتي”، واصفاً إياه بـ”الأهم” في مسيرته الفنية.

