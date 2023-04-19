الأربعاء 28 رمضان 1444 ﻫ - 19 أبريل 2023 |
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محمد سامي يرد على تصريحات زينة: معرفش هي زعلانة ليه

منذ 34 ثانية
المخرج محمد سامي وزينة

المخرج محمد سامي وزينة

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رد المخرج محمد سامي، على تصريحات الفنانة زينة بأنها لا تريد التعاون معه مرة أخرى بعد تعاونهما سوياً في مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2023.

وقال محمد سامي خلال برنامج تفاعلكم: “معرفش الحقيقة زينة زعلانة ليه وليها كل الاحترام لو مش عايزة تشتغل معايا، وإحنا عملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا وهي نجحت وده قرار يخصها وأحترمه ربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها”.

الجدير بالذكر أن الفنانة زينة، أشارت في تصريحات تليفزيونية، أنه ليس هناك أي خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي ولكنها لا تريد التعاون معه مجددًا، متابعة: “مفيش نقطة خلاف مع محمد سامي لكن مش هشتغل معاه تاني”.

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