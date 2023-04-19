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محمد سامي يوضح.. لماذا لم تشارك مي عمر في مسلسل "جعفر العمدة"؟

منذ 52 دقيقة
محمد سامي وزوجته مي عمر

محمد سامي وزوجته مي عمر

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كشف المخرج المصري محمد سامي، سبب عدم وجود زوجته الممثلة مي عمر ضمن بطلات مسلسله الرمضاني الحالي “جعفر العمدة”.

وقال: “مشوفتهاش في ولا دور خالص.. مكنش عمرنا هنشتغل السنة دي خالص مع بعض واخدين بريك والحاجة التانية، وأنا بكتب مشوفتهاش في أي دور أنا مكنش عندي أي دور يمشيها خطوة لقدام كلها هي حاجات عملتها قبل كده”.

كما أضاف في مقابلة مع “إي تي بالعربي”: “أنا لو أي دور رومانسي بكتبه هي أول واحدة بتخيلها فيه”.

وكانت مي عمر بطلة أعمال زوجها محمد سامي منذ مسلسل “حكاية حياة”، مرورًا بمسلسل “نسل الأغراب”، إلا أنها غابت في آخر سنتين عن أعماله لتشارك السنة الحالية في مسلسل “علاقة مشروعة” بجانب ياسر جلال.

و”جعفر العمدة” هو من بطولة محمد رمضان وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش ونخبة من النجوم. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويحقق المسلسل مشاهدات عالية وتفاعلا جماهيريا بشكل يومي.

وتدور أحداث مسلسل “جعفر العمدة” حول محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، وهو متزوج من 4 نساء ضمن إطار درامي اجتماعي.

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