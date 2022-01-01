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محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لعام 2021

1 - يناير - 2022
لاعب ليفربول محمد صلاح

لاعب ليفربول محمد صلاح

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تمكن النجم الدولي المصري محمد صلاح من تحقيق لقب جديد، يضاف إلى مسيرته الكروية المتميزة في الدوري الانكليزي.

فقد اختير نجم ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021، وذلك وفقاً لاستفتاء نظمته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ووفقاً لنتائج التصويت، فقد تفوق محمد صلاح بنسبة كبيرة على جميع منافسيه، حيث حاز على 60 % من إجمالي الأصوات، متقدماً على متوسط ميدان وست هام ديكلان رايس الذي حل ثانياً بنسبة 7 %، وقلب دفاع مانشستر سيتي رون دياز الذي حل ثالثاً بنسبة 6 %.

وقدم النجم المصري مستوىً مميزاً مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، ويحتل حالياً صدارة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 15 هدفاً، بينما يحتل فريقه ليفربول المركز الثالث بترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حالياً برصيد 41 نقطة.

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