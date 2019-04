محمد صلاح بقائمة “تايم” لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

اختارت مجلة “تايم Time” الأميركية، الأربعاء، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ضمن قائمتها السنوية التي تضم أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم لعام 2019.

ووضعت مجلة “تايم” صورة لمحمد صلاح على غلافها.

وعن صلاح قالت المجلة واسعة الانتشار، بقلم الإعلامي جون أوليفر: “محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم.. كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم”.

وأضافت: “إنه لشيء مذهل، فمن الصعب أن تجد رياضيا محترفا لا يتأثر بنجاحه ووضعه مثل “مو” (كما تطلق عليه الجماهير الإنجليزية).. فهذا اللاعب يقع تحت ضغوط شديدة للغاية.. “مو” يمثل رمزاً للمصريين، والمسلمين في جميع أنحاء العالم.. إلا أنه متواضع ورصين ويتمتع بروح الدعابة، ولا يأخذ هذه الأشياء بجدية كثيرة”.

وأردفت أنه يمارس لعبة كرة القدم بمرح وصفته بالـ”معدِ”، بمعنى أنه ينقل هذا المرح لزملائه.

وأرفقت مجلة “تايم” مقطع فيديو قصير لصلاح وهو يتحدث عن نفسه قائلاً إنه يأتي من قرية صغيرة تسمى “نجريج”، وتبعد عن القاهرة مسافة 5 ساعات، وإنه بدأ لعب كرة القدم في سن السابعة.

وبسؤاله عن أي شيء لا يعرفه الآخرون عنه، أجاب صلاح: “الكثير”.

كما تحدث صلاح عن بعض جوانب حياته الشخصية وقال إنه يساند المرأة أكثر من ذي قبل “لأنها تستحق ذلك”، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن تلك الطريقة في التعامل مع المرأة يجب أن تكون هي الأساس وليست “اختيارية”.

كما تحدث صلاح عن معاناته في البداية حين ترك مصر وبدأ الاحتراف في أوروبا، إلا أنه اعتاد الأمر وتأقلم، مؤكداً سعادته بالشعور بحب الجماهير، مؤكداً أن ذلك الحب يمنحه الدعم والحافز أثناء المباريات، كما أن الأغاني التي يتغنون بها تجعله يشعر بأنه إنسان مميز.

وتضم قائمة “تايم” لهذا العام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، وميشيل أوباما، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، ومؤسس “فيسبوك” مارك زوكيربرغ، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

