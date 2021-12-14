محمد صلاح خارج الأسماء المرشحة لفريق العام عن 2021

أعلنت رابطة اللاعبين الدوليين “فيفبرو” الأسماء المرشحة لفريق العام عن 2021، والتي شهدت غياب اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتضمنت القائمة تواجد 23 إسماً ولم تشهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح من بينها، ومن المنتظر أن يتم إعلان عن تشكيلة العام يوم 17 يناير المقبل في حفل جوائز الأفضل.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في عام 2021 بجوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجات الأسماء المرشحة لفريق العام عن 2021 كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – إدوارد ميندي (تشيلسي)

في خط الدفاع: جوردي ألبا (برشلونة) – دافيد ألابا (ريال مدريد) – ألكسندر أرنولد (ليفربول) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – داني ألفيش (برشلونة) – روبن دياز (مانشستر سيتي).

في خط الوسط: سيرجي بوسكيتس (برشلونة) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – فرينيكي دي يونج (برشلونة) – جورجينيو (تشيلسي) – كانتي (تشيلسي).

في خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد) – إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – روميلو لوكاكو (تشيلسي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – نيمار (باريس سان جيرمان) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)