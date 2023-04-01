محمد صلاح ضمن صفقات ريال مدريد المحتملة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم على الأقل في نهاية الموسم، ويفكرون في عدة خيارات بينها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول وهاري كين وفيكتور أوسيمن.

وقالت صحيفة “ديفينسا سنترال” المقربة من النادي الملكي إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان ريال مدريد سيتقدم باقتراح ملموس للتعاقد مع الجناح المصري البالغ من العمر 30 عامًا في نهاية الموسم.

وتألق قائد منتخب مصر مع ليفربول منذ أن انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من روما الإيطالي ، مما ساعده على الفوز بكل الألقاب على مستوى الأندية.

وعلى الرغم من ظهور ليفربول بأداء دون المستوى هذا الموسم، إلا أن الدولي المصري سجل 22 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن، ويمكن لريال مدريد بالتأكيد استخدام شخص مثله في الجانب الأيمن من هجومه، في غضون ذلك، ورد أن صلاح يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد.

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للاعتماد على الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي على الجهة اليمنى، لكن لاعب خط الوسط أكثر ملاءمة لدور لاعب الوسط المدافع، وانضمام صلاح سيسمح لفالفيردي باللعب في مكانه الطبيعي.

وعلاوة على ذلك اعتمد العملاق الإسباني بشكل كبير على كريم بنزيما في هز الشباك في المواسم الأخيرة، لكن المهاجم الفرنسي يمر بآخر مراحل مسيرته الاحترافية في سنواته الأخيرة، لذا يحتاج ريال مدريد إلى المزيد من الخيارات الهجومية، وبالتالي يحتاج بنزيما إلى مزيد من المساعدة والدعم من زملائه في الفريق وربما الراحة مع كثرة الإصابات.

ويمكن لصلاح أن يتقاسم عبء الإبداع وتسجيل الأهداف إلى جانب المهاجم الفرنسي، خاصة وأنه أثبت نفسه على أعلى مستوى ويمكن أن يثبت أنه صفقة جيدة لريال مدريد.

وكان صلاح قريبا من ريال مدريد قبل تجديد عقده السابق مع ليفربول في العام الماضي، حيث ألمح الجناح الهداف إلى أنه يرغب في اللعب بالدوري الإسباني، لكنه قرر في النهاية البقاء في أنفيلد.

ومع ذلك يملك صلاح عقدا مع ليفربول حتى صيف عام 2025، وقد لا يكون ليفربول على استعداد للاستغناء عنه، بالإضافة إلى ذلك، زعمت التقارير الأخيرة أن مهاجم تشيلسي السابق ليس مستعدًا لمغادرة ليفربول.

وسيكافح ليفربول لاستبدال لاعب بجودته خاصة إذا غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذلك يبدو من غير المرجح أن يتمكن ريال مدريد من إبعاده عن ملعب أنفيلد في الصيف، وقد يكون لاعبون مثل كين وأوسيمين أهدافًا أكثر قابلية للتحقيق بالنسبة للعمالقة الإسبان أكثر من صلاح.