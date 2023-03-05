محمد صلاح.. "ملك" ليفربول الجديد في الدوري الإنجليزي

واصل المصري محمد صلاح هوايته بتسجيل الأرقام القياسية رفقة فريقه ليفربول.

وشهدت الدقيقة 66 من عمر مباراة الفريقين، في الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيل صلاح لهدف ليفربول الرابع في اللقاء.

اللاعب الدولي المصري وصل إلى ملعب “أنفيلد في صيف 2017، قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، ليكتب التاريخ معه منذ موسمه الأول.

موسم 2017-2018، الأول لصلاح مع الريدز، شهد وصوله إلى رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله إلى 32 هدفا، حصد بها جائزة الحذاء الذهبي.

وبعد مرور سنوات، استطاع صاحب الـ30 عاما احتكار مجموعة من الأرقام القياسية في تاريخ ليفربول تباعا، أحدثها وصوله إلى 128 هدفا في البريميرليج خلال قمة ليفربول ضد مان يونايتد.

وبذلك، عادل محمد صلاح رقم الإنجليزي روبي فاولر كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بقميص ليفربول في عصر البريميرليج.

أيضا، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ مباريات كلاسيكو ليفربول ضد مان يونايتد يسجل في 6 لقاءات متتالية بين الفريقين بكل البطولات.

أرقام محمد صلاح القياسية مع ليفربول

استطاع لاعب روما السابق تدوين اسمه في تاريخ ليفربول العريق، سواء في المسابقات المحلية أو على الصعيد القاري.

وصول محمد صلاح إلى 129 هدفا في البريميرليج، جعله يتفوق على كافة أساطير النادي الذين مروا عليه منذ بداية عصر الدوري الممتاز عام 1992، على رأسهم ستيفن جيرارد.

كما نجح المهاجم المصري في التتويج هدافا للدوري الإنجليزي 3 مرات، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر فوزا بالحذاء الذهبي على مدار تاريخ الريدز.

وبشكل عام، فإن محمد صلاح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف أيضا بكافة البطولات، بوصوله إلى 177 هدفا.

ومنذ أن حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بموسم واحد في تاريخ البريميرليج برصيد 32 هدفا، لم يستطع أي لاعب آخر الاقتراب من هذا الرقم القياسي حتى الآن.