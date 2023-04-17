محمد صلاح يتألق في فوز ليفربول الساحق 6-1 على ليدز

سجل البرتغالي ديوجو جوتا والمصري محمد صلاح هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول لفوز ساحق 6-1 على مضيفه ليدز يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الاثنين 17-4-2023).

وهز جوتا الشباك لأول مرة منذ أكثر من عام بينما سجل كودي جاكبو وداروين نونيز هدفين آخرين ليحقق ليفربول ثاني انتصار له خارج ملعبه في 2023.

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة من 30 مباراة متأخرا بتسع نقاط عن نيوكاسل يونايتد الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولاحت بعض الفرص لليدز في الشوط الأول لكن كما حدث في الخسارة 5-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس في مباراته السابقة عانى الفريق من مشاكل دفاعية كبيرة.

ويبتعد ليدز بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط بعد 31 مباراة. وسجل لويس سينيستيرا هدف العزاء الوحيد.

وسجل صلاح الآن تسعة أهداف في ست مباريات بالدوري أمام ليدز، وهو رقم قياسي مشترك في ليفربول مع جوردون هودجسون. ورفع صلاح رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم بعدما سجل هدفين رائعين.

وثار بعض الجدل بشأن هدف ليفربول الأول من جاكبو في الدقيقة 35 حيث طالب ليدز باحتساب لمسة يد على ترينت ألكسندر-أرنولد أثناء البناء للهجمة لكن نظرا لأن الظهير لم يكن هو مسجل الهدف لم يتدخل حكم الفيديو المساعد.

وهذا أول انتصار في ست مباريات بجميع المسابقات لليفربول، الذي تبدو آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعيدة المنال، لكنه سيحصل بلا ريب على دفعة معنوية كبيرة من أدائه اليوم.