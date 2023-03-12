محمد صلاح يتعرض للسرقة!

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، بلاغا من أحد أقارب انجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، مفاده تعرض فيلا صلاح لعملية سرقة، حسبما أفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وتواصل السلطات تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح، فيما لم يكشف عن حجم المسروقات وقيمتها حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أنه “فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه “جار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

إلى الآن لم تعلن السلطات عن طبيعة المسروقات من فيلا صلاح، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول أمني قوله إنه تمت سرقة “2 رسيفر” من الفيلا.