السبت 2 شوال 1444 ﻫ - 22 أبريل 2023 |
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محمد صلاح يتقدم في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين

منذ 51 دقيقة
محمد صلاح- رويترز

محمد صلاح- رويترز

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نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف لصالح فريقه ليفربول في شباك نوتنغهام فورست في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022/23.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفربول، في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة.

وسجل الهدفين الأول والثاني للريدز البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقتين الـ 47 و55.

ووصل عدد أهداف “صلاح” مع ليفربول في مختلف المسابقات إلى 183 هدفًا، ليصبح سادس هدافي “الريدز” في تاريخ النادي.

وتساوى محمد صلاح في ذلك مع النجم السابق لفريق ليفربول، روبي فاولر، حيث حقق الأخير هذا الرقم في 369 مباراة، بينما حققه الدولي المصري في 298 مباراة.

كما يعد هذا الهدف رقم 16 لمحمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين، حتى الآن.

وقبل انطلاق المباراة اصطحب صلاح الطفل ليو نجل جيرارد أثناء دخوله إلى ملعب آنفيلد قبل انطلاق مواجهة الريدز ونوتنغهام.

أسطورة ليفربول كشف عن عشق نجله لمحمد صلاح نجم الفريق الحالي.

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