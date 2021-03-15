الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد صلاح يتلقى عرضا مغريا للانضمام إلى هذا النادي

15 - مارس - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب المصري محمد صلاح من الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن صلاح تلقى عرضا مغريا للانضمام إلى ناد آخر.

أفاد موقع “Todo Fichajes” الإسباني بأن محمد صلاح، لن يجدد عقده مع ليفربول، الذي ينتهي في صيف عام 2023، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه صلاح “لن يستطيع الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا، الوجهة المفضلة له”.

ولفت الموقع إلى أن صلاح قد يحول وجهته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى من خلال بوابة نادي يوفنتوس حامل اللقب.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الثلاثي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بالإضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس مضمونًا بالنسبة لإدارة يوفنتوس فيما تسعى للعثور على بدائل محتملة في سوق الانتقالات.

وأكد الموقع أن صلاح “سيكون سعيدًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي وارتداء قميص يوفنتوس في تجربة جديدة، فيما أشار إلى أن السيدة العجوز قد تقدم للاعب عرضا مغريا بالفعل”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

كيم كارديشان
بعد 40 عملية تجميل وإنفاق 600 ألف دولار لتشبه كيم كارديشان.. غيّرت رأيها
رحيم سترلينغ
سترلينغ يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة
الجناح البرازيلي رافينيا
برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم رافينيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل
جبران باسيل وسليمان فرنجية
ورقة مطالب من باسيل حملها الخازن الى فرنجية