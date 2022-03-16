محمد صلاح يثير جنون يورغن كلوب

أثار المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جنون مدربه الألماني يورغن كلوب.

ويعتبر محمد صلاح من أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، لا سيما في الموسم الحالي، حيث سجل 20 هدفا وصنع 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أول لاعب يسهم في 30 هدفا او أكثر مع “الريدز” لـ3 مواسم متتالية.

وعلى الرغم من تألق صلاح، إلا أن أمرا أثار جنون كلوب بسببه، ويتعلق الأمر بإحصائية أجراها الكاتب بول توميكنز، مطلع الشهر الجاري، تتحدث عن عدد الأخطاء التي يتحصل عليها محمد صلاح، بسبب الالتحامات التي يتعرض لها.

ووفقا للإحصائية، يحصل محمد صلاح على خطأ واحد كل 120 دقيقة، بمعدل أقل من خطأ في كل مباراة، فيما يحصل جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، على خطأ كل 20 دقيقة، بمعدل 4 أخطاء ونصف في كل مباراة.

وعبر كلوب عن غضبه من هذا الأمر في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لنادي ليفربول، حيث قال: “هناك إحصائية لا أعرف من قام بها، تقول إن صلاح هو أقل لاعب تُحتسب له الأخطاء، ولكن هذا ليس سببه عدم ارتكاب أخطاء ضده”.

واستدرك: “كل ما في الأمر أن الحكام لا يطلقون صافراتهم مانحين إياه الخطأ، ولو قارنت هذا الأمر ببقية المهاجمين فهذا جنون، كم هو قليل عدد الأخطاء التي يحصل عليها، فهو دوماً في التحامات مع لاعبي الخصم ويسقط بشكل متكرر، ويكون عليه أن ينهض سريعاً”.

وأردف: “ثم يأتي أحد ليقول إنه يغطس أو شيء من هذا القبيل، إنه أمر مؤسف تماماً”.

ويشير كلوب إلى الاتهامات التي يتعرض لها محمد صلاح من قبل الصحافة الإنجليزية وجماهير الفرق المنافسة بمحاولة ادعاء السقوط من أجل الحصول على ركلات جزاء.

في المقابل، امتدح كلوب الفرعون المصري بسبب التزامه وحرصه على التواجد في المباريات بشكل دائم.

ويقول كلوب: “صلاح يحضر للمران من التاسعة صباحاً تقريباً، لست متأكداً ولكن انظروا لسيارته وستعرفوا، هو شخص احترافي لأقصى درجة، ولديه رغبة ملحة في لعب كل مباراة”.

وأتم: “هو يحاول أن يكون على أرض الملعب في كل مباراة وفي كل مران.”.