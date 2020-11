محمد صلاح يثير قلق بريطانيا بسبب وجوده في مصر

أثار نجم نادي ليفربول قلق البريطانيين بعد حضوره حفل زفاف في بلده مصر، وفور انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الصحفيون عن قلقهم من ذهاب “الفرعون” صلاح إلى مناسبة اجتماعية في ظل الازمة الصحية.

وأعربت بعض وسائل الإعلام البريطانية عن قلقها من ظهور الدولي المصري، محمد صلاح، في حدث “استثنائي” في القاهرة.

وتداول عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية صور ومقاطع فيديو من حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه نصر صلاح المقام في حي مدينة نصر في القاهرة.

Mohamed Salah was in attendance at Nasr Salah's wedding, his brother, in Cairo prior to meeting up with the national team. 🇪🇬 pic.twitter.com/slIkkCQf16

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 10, 2020