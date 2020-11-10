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محمد صلاح يثير قلق بريطانيا بسبب وجوده في مصر

منذ 7 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح

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أثار نجم نادي ليفربول قلق البريطانيين بعد حضوره حفل زفاف في بلده مصر، وفور انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الصحفيون عن قلقهم من ذهاب “الفرعون” صلاح إلى مناسبة اجتماعية في ظل الازمة الصحية.

وأعربت بعض وسائل الإعلام البريطانية عن قلقها من ظهور الدولي المصري، محمد صلاح، في حدث “استثنائي” في القاهرة.

وتداول عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية صور ومقاطع فيديو من حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه نصر صلاح المقام في حي مدينة نصر في القاهرة.

​وأبدى عدد من الصحفيين البريطانيين عن قلقهم من حضور محمد صلاح حدثا استثنائيا يشهد حشودا من الناس، وسط تفشي وانتشار جائحة “كوفيد 19″، مما قد يعرضه لخطر التعرض للعدوى.

​ولكن لفت آخرون، مثل الصحفي، ديفيد كوب، المقرب من نادي ليفربول، إلى أن محمد صلاح كان مرتديا طوال حفل الزفاف للكمامة ويسعى لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لحماية نفسه من أي عدوى.

​وجاء وصول محمد صلاح إلى القاهرة وحضوره حفل الزفاف، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر للاستعداد لمواجهة توغو في مباراتي الإياب والذهاب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، المقرر إقامتها يومي 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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