محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل نجم ليفربول المصري محمد صلاح، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ28، في ظل توقف النشاط في الدوري الإنكليزي، والمتوقع عودته بعد غد الأربعاء.

واحتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بنجم المنتخب عبر حسابه في “تويتر”، فكتب: “في يوم 15 حزيران 1992، ولد النجم المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنكليزي وأفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018. كل سنة وأنت طيب يا صلاح”.

وبدأ صلاح مسيرته الأوروبية في موسم 2012-2013 مع بازل السويسري، وأحرز لقب الدوري مرتين، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنكليزي، لكن سرعان ما رحل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

وبعدها، انضم محمد إلى روما، ثم انتقل إلى “الريدز”، حيث تألق، بحصوله على عدة ألقاب فردية وجماعية، أبرزها هداف الدوري برصيد 32 هدفاً وأفضل لاعب في الدوري أيضاً، إضافة إلى إحرازه معه لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما اقترب من حصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.