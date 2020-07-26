“محمد صلاح” يحتفل بفوز ليفربول مع عائلته..وأول ظهور لـ ابنته “كيان”

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شارك صلاح عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صور مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وابنتيه “مكة” و”كيان” من داخل ملعب “أنفيلد” بجانب كأس “البريميير ليغ”.

حيث احتفل اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، مع زوجته وابنتيه، السبت 25 تموز، بفوز فريقه “ليفربول” بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وهو الظهور الأول لابنته “كيان” على الإعلام منذ ولادتها في شباط.

وشارك صلاح عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صور مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وابنتيه “مكة” و”كيان” من داخل ملعب “أنفيلد” بجانب كأس “البريميير ليغ”.

ويذكر أن صلاح يعيش لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب “أنفيلد” ضد تشيلسي مساء الأربعاء الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

كما التقط صلاح صورة له بجانب لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وهي مجموع الألقاب التى توج بها صلاح رفقة ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.

كما التقطن ابنته الكبرى “مكة” صورة بجانب ألقاب والدها محمد صلاح.