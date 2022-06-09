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محمد صلاح يحصل على جائزة لاعب العام في إنكلترا

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح

محمد صلاح

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إنجاز جديد يحققه نجم ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح”، اذ حاز على جائزة لاعب العام في إنكلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين (الخميس) فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثانية في مسيرته، بعد تتويجه بها في موسم 2017-2018.

وبهذا الانجاز، تفوق صلاح على عدد من النجوم المرشحين للجائزة، يأتي على رأسهم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، المتوج بالجائزة العامين الماضيين، بجانب ساديو ماني وفيرجيل فان دايك زميليه في ليفربول، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وهاري كين (توتنهام).

وبات صلاح أكثر لاعب يتوج بالجائزة بواقع مرتين، معادلًا 6 لاعبين هم مارك هيوز وآلان شيرار وتييري هنري وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكيفين دي بروين.

وكان صلاح (29 عاما) شارك في 38 مباراة مع ليفربول في المسابقات المحلية الإنجليزية الموسم المنصرم، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13.

كذلك، فاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع هيونج مين سون نجم توتنهام، برصيد 23 هدفا لكل منهما، كما حصد جائزة أفضل صانع لعب بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

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