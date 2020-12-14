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محمد صلاح يحقق انجازا تاريخيا يتفوق به على كريستيانو رونالدو

منذ 4 دقائق
محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

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تمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تحطيم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي ، رغم التعادل المحبط الذي حققه فريق الريدز أمام فولهام في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”.

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد ليحطم رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس الحالي، إذ وصل إلى الهدف رقم 85 خلال 132 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما سجل كريستيانو رونالدو 84 هدفا، خلال 196 مع مانشستر يونايتد.

كما تساوى في نفس التوقيت مع عدد أهداف النجم الإسباني فيرناندو توريس لاعب ليفربول وتشلسي السابق، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشلسي السابق، ولكن الفارق أن صلاح وصل لنفس عدد الأهداف في عدد مباريات أقل منهما.

وشارك محمد صلاح في 132 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما شارك توريس في 212 مباراة، في حين شارك هازارد في 245 مباراة.

ويحتل النجم المصري حاليا وصافة ترتيب هدافي “البريمير ليغ” برصيد 10 أهداف خلف المهاجم الدومينيكاني دومينيك كالفيرت ليوين لاعب نادي إيفرتون الذي سجل 11 هدف حتي الأن.

يذكر أن محمد صلاح بات منذ أيام قليلة الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفه رقم 22 له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ميتلاند الدنماركي في الجولة الأخيرة بعد مرور 55 ثانية فقط من زمن شوط المباراة الأول ليكتب اسمه على أسرع هدف في تاريخ النادي في دوري الأبطال.

وبهذا الهدف تخطي الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الذي توقف رصيده من الأهداف في البطولة الأوروبية بـ 21 هدف.

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