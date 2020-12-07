محمد صلاح يسجل رقما قياسيا يتفوق به على رونالدو

سجل النجم المصري ، محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا تفوق به على النجم البرتغالي رونالدو كريستيانو، ليواصل مهاجم ليفربول هوايته في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

فقد استطاع “مو” أن يسجل الهدف رقم 84 بعد أن لعب 131 مباراة في الدوري الإنكليزي ليتفوق بذلك على “الدون البرتغالي” الذي سجل نفس العدد من الأهداف ولكن في 196 مباراة، عندما كان لاعبا في نادي مانشستر يونايتد.

وكان نجم “منتخب الفراعنة” قد سجل أمس الأحد، هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه وولفرهامبتون.

وبهدف الذي سجل صلاح في مباراة أمس يكون حقق إنجازه الجديد بعدد مباريات أقل بـ 65 مباراة عن “صاروخ ماديرا”.

وكان صلاح قد فاز بلقب هداف الدوري الإنكليزي مرتين، كما فاز بلقب أفضل لاعب في “البريميرليغ” مرة واحدة، ويحتل حاليا المركز الثالث في الدوري لهذا الموسم بتسعة أهداف، بفارق هدفين عن المتصدر الحالي مهاجم إيفرتون، دومينيك كالفرت لوين.