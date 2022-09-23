محمد صلاح يسعى لدخول التاريخ... وهذا ما يحتاجه

بعد فترة غياب طويلة، يعود قائد الفراعنة ‏محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في المباريات الودية الدولية‎.‎

الظهور الأخير لمحمد صلاح في المواجهات الودية مع المنتخب المصري يعود إلى صيف 2019، عندما سجل هدفين وقاد فريقه ‏للفوز على غينيا (3-1) استعدادا لكأس الأمم الإفريقية بالقاهرة في العام ذاته‏‎.‎

محمد صلاح قضى عام ونصف تقريبا بعيدا عن منتخب مصر، في الفترة من حزيران 2019 وحتى آذار 2021، الإصابات ثم ‏فيروس كورونا كانت أسباب الغياب‎.‎

بعد ذلك، شارك صلاح على استحياء في بعض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتصفيات التمهيدية للمونديال، ثم عاد للغياب ‏عن ودية أمام ليبيريا في أيلول 2021‏‎.‎

معدلات صلاح التهديفية انخفضت للغاية في السنوات الأخيرة، فبعد انطلاقته الرائعة مع الفراعنة، تراجعت احتفالات نجم ليفربول ‏بهز الشباك بقميص منتخب بلاده‎.‎

صلاح لم يسجل سوى هدفين فقط حتى الآن في عام 2022 رغم خوضه 10 مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس ‏العالم وتصفيات أمم إفريقيا‎.‎

في بعض الأحيان خلال السنوات الماضية كان صلاح يفضل استغلال فترة التوقف الدولي لالتقاط الأنفاس، والحصول على قسط ‏إضافي من الراحة، في ظل موسم صعب ومتلاحم في إنجلترا‎.‎

قائد منتخب مصر غيّر استراتجيته ورفض الحصول على راحة في فترة التوقف الدولي، مقررا خوض المباريات الودية الدولية مع ‏الفراعنة للتعرف على المدرب البرتغالي الجديد روي فيتوريا ومطاردة حلمه الأكبر مع الفراعنة‎.‎

يسعى محمد صلاح لأن يذكره التاريخ مع منتخب بلاده بعد الاعتزال بفخر، ولكي يحدث ذلك بالصورة التي يتمناها، يحتاج إلى كسر ‏رقم حسام حسن ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة على مر العصور‎.‎

حسام حسن سجل 69 هدفا مع منتخب مصر في 178 مباراة، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة، ويزحف خلفه محمد صلاح ‏بمعدل تهديفي مبهر بالنسبة لأقرانه في بلاده‎.‎

صلاح سجل 45 هدفا في 83 مباراة مع منتخب مصر، وستكون أمامه فرصة لتعزيز الرقم في سبتمبر الجاري بمواجهتي النيجر ‏وليبيريا‎.‎